МНС Росії повідомило про плани скоротити із квітня кількість «гумконвоїв» для окупованого Донбасу

Конвої з «гуманітарною допомогою» для жителів південного сходу України з квітня будуть відправлятися один раз намісяць замість двох. Про це повідомив заступник міністра МНС Росії Володимир Артамонов, передає «РИА Новости».

«З квітня буде тільки один конвой на місяць, а не два, як зазвичай», – сказав Артамонов.

За його словами, це пов’язано «з достатнім задоволенням потреб» жителів південного сходу України, додавши, що має на увазі «продукти харчування та ліки».

Попередня, 61-ша автоколона з «гуманітарним» вантажем прибула на окуповані території Донбасу 28 лютого. За даними російської сторони, наступні вантажі вирушать 16 і 23 березня, а потім 27 квітня.

Державна прикордонна служба України повідомляла, що 61-й так званий «гуманітарний конвой» проїхав на Донбас з грубим порушенням норм міжнародного і українського законодавства.

Російська сторона заявляла, що до складу колони увійшло 25 автомобілів з понад 300 тоннами вантажів.

До кінця лютого Москва майже два місяці не надсилала своїх «гумконвоїв» на окуповану частину Донбасу. 60-й, який в МНС Росії назвали «ювілейним», прибув 21 лютого. Останній перед ним, 59-й, перетнув кордон України 22 грудня 2016 року.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.