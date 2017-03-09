У Дніпрі до річниці від дня народження Шевченка провели флешмоб «Тризуб – це Україна»

На площі між облдержадміністрацією та обласною радою Дніпра триста активістів сформували державний символ України – малий герб, тризуб. Серед учасників були люди різного віку, як члени громадських організацій, громадські активісти, депутати, так і студенти. У руках вони тримали плакати з написами українською та англійською: «Тризуб – це Україна» та «Trident is Ukraine».

За словами учасників акції, необхідно розповідати світовій спільноті про українські національні символи. Через недостатню поінформованість іноземців про національну символіку України, кажуть учасники, виникла проблема ототожнення традиційних українських національних символів з символікою ультраправих угруповань і навіть з нацисткою символікою, як це було у випадку з українським футболістом Романом Зозулею.

«Це міжнародна акція, до неї долучаються українці по всьому світу», – зазначили учасники. У перебігу флешмобу разом вони заспівали гімн України та «Червону руту».

За словами активістів, флешмоб на підтримку українських символів також відбувається в соцмережах: фото зі схожих заходів або просто фото із зображенням тризуба учасники викладають на своїх сторінках з хештегом #тризубцеукраїна.

Перехід гравця футбольного клубу «Бетіс» українця Романа Зозулі в іспанський клуб «Райо Вальєкано» на правах оренди був зірваний. Фанати «Райо» виступили проти цього переходу і назвали футболіста «нацистом». Приводом стала футболка з тризубом, у якій Зозуля прилетів до Іспанії. У результаті гравцеві, який не приховує своєї підтримки захисників України від агресії Росії, довелося повернутися в «Бетіс», але, за правилами, він не зможе в цьому сезоні грати за жодну команду.

Після початку бойових дій на Донбасі Зозуля постійно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який допомагає українським військовим.