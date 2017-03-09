В центрі Івано-Франківська відбулися Шевченківські читання

В центрі Івано-Франківська близько сотні людей сьогодні взяли участь в «Годині читання «Кобзаря» на Вічевому майдані.

Серед них були письменники, журналісти, науковці, студенти, священики, чиновники, пенсіонери, школярі.

Вірші Шевченка лунали не лише українською, а й іноземними мовами.

Такі вуличні Шевченківські читання під відкритим небом вже вп’яте організували Громадський інститут аналітики та обласне об’єднання «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

За словами керівника громадської організації Віталія Перевізника, «такими читаннями хочемо закликати людей: йдімо до Шевченка, відкриваймо його для себе, щось заперечуймо, у щось закохуймося, а водночас хочемо повернути повагу до українських інтелектуалів, високого інтелекту».

Виступаючі не лише читали вірші поета, а наголошували на актуальності багатьох його творів. Як сказав голова обласної організації Національної спілки письменників Євген Баран, «основа, на якій повинна стояти наша держава – це Шевченко, Україна, Бог».

Водночас перехожим роздавали флаєри з цікавими фактами про життя Шевченка та про «Кобзар» і з текстом «Заповіту».

Цьогорічні Шевченківські читання в Івано-Франківську були масовішими, ніж попередні. Подібні акції сьогодні проводилися і в інших містах України.

«Година читання «Кобзаря» приурочена 203-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.