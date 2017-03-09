КВУ: п’ятеро депутатів пропустили всі засідання Ради в 2017 році

У Комітеті виборців України заявляють, що 5 з 422 народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба комітету, не відвідували засідань представники «Опозиційного блоку» Євген Бакулін та Дмитро Добкін, позафракційний Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які розшукуються українською владою.

При цьому у КВУ зауважують, що Андрій Білецький 22 лютого озвучив з парламентської трибуни вимоги учасників протесту біля Ради, але в парламенті тоді зареєстрований не був.

За даними письмової реєстрації жодного засідання в 2017 році також не відвідали члени «Опозиційного блоку» Михайло Добкін та Юрій Солод, проте за даними електронної реєстрації ці депутати були на робочому місці, додають у комітеті.

Загалом у січні-лютому 2017 року відбулися 18 пленарних засідань Верховної Ради.

У Верховній Раді обговорюють ймовірність посилення відповідальності членів парламенту за неучасть у засіданнях, проте рішень у цьому питанні досі немає.

КВУ в рамках проекту «Дослівно» проаналізував відвідування депутатами засідань Ради у січні-лютому 2017 року, дослідження проводилося за результатами письмової й електронної реєстрації.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом, а у залі засідань депутат реєструється за допомогою електронної системи.