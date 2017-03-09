Число жертв нападу джигадистів у столиці Афганістану зросло

У столиці Афганістану Кабулі оприлюднили нові дані про число жертв нападу на військовий шпиталь, який здійснило в середу екстремістське угруповання «Ісламська держава». За цими даними, внаслідок нападу загинули 49 людей. У середу говорили про понад 30 загиблих.

Число поранених наразі наводять різне: 63, 76 чи й 90.

Шпиталь, на який був здійснений напад, найбільший в Афганістані, він має 400 ліжок. Він розташований на іншому боці вулиці від комплексу будівель посольства США в Кабулі. Після того, як смертник на замінованому авті таранив задній в’їзд на територію шпиталю, нападники ввійшли в нього, вдягнені як медики, і почали розстрілювати лікарів, хворих і відвідувачів. Силовики вели з ними бій кілька годин, перш ніж звільнили всі поверхи захопленої будівлі і витиснули нападників на дах, де їх ліквідували спецпризначенці, що десантувалися з вертольота.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання «Ісламська держава». Воно стверджує, що внаслідок нападу були вбиті чи поранені 400 людей.

Угруповання також оприлюднило фото й імена п’яти своїх бойовиків, що, як воно заявляє, загинули внаслідок нападу. Афганські силовики наразі говорять про трьох ліквідованих ними бойовиків і четвертого, що був смертником.а