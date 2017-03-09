ГПУ: до суду подали нові клопотання про арешт майна Олександра Януковича

Генеральна прокуратура України подає до суду нові клопотання про арешт майна бізнесмена, сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра Януковича.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, прокуратура спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинили фінансові операції на рахунках банків, н які були перераховані грошові кошти після зняття арештів та подаються нові клопотання арешт.

Щодо службових осіб «Всеукраїнського банку розвитку», який належить Олександру Януковичу, проводиться кримінальне провадження. За клопотанням ГПУ протягом 2015-2016 років Печерський районний суд Києва наклав арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками банку на загальну суму близько мільярда гривень, оскільки, як зауважують у прокуратурі, є достатньо підстав вважати, що фактичним власником цих грошових коштів є Олександр Янукович.

Водночас з грудня 2016 року судом почали задовольнятися клопотання адвокатів та ухвалюватися суперечливі рішення про зняття арешту, додають у Генпрокуратурі.

Віктор Янукович і члени його родини втекли з України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він і його оточення переховуються на території Росії, яка не відповідає на запити України про видачу Януковича в рамках міжурядових домовленостей. Олександр Янукович оголошений в розшук.