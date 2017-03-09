Депутати просять НАБУ відкрити провадження щодо голови Солом’янського суду – Лещенко

П'ятеро народних депутатів України підписали клопотання до голови Національного антикорупційного бюро, в якому просять відкрити кримінальне провадження щодо голови Солом’янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої у справі про призначення запобіжного заходу усуненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко.

Він сьогодні розмістив копію заяви від 7 березня на ім’я директора НАБУ Артема Ситника, підписану, крім нього, також колегами по фракції Мустафою Найємом, Світланою Заліщук, а також позафракційними – Юрієм Дерев’янком та Остапом Єднаком.

В документі йдеться, що розгляд клопотання про обрання Роману Насірову запобіжного заходу «носило терміновий та нагальний характер».

«Питання належної організації роботи суддів, оперативне забезпечення реалізації ними передбачених законом функцій, в тому числі питання чергування суддів та працівників апарату суду в неробочі дні, законодавством віднесено до компетенції голови відповідного місцевого суду», – йдеться у зверненні.

У тексті додано, що саме Людмила Шереметьєва «умисно не вчинила жодних дій, необхідних для належної організації роботи суду», коли знадобилася присутність другого чергового слідчого суді для розгляду відводу судді Олексієві Бобровнику за клопотанням сторони захисту.

На думку депутатів, у діях судді «вбачаються ознаки злочину» за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

Депутати просять НАБУ почати досудове розслідування щодо судді.

У НАБУ не повідомляють про отримання відповідного звернення від депутатів.

Близько півночі 5 березня сплив термін тимчасового тримання під вартою усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Солом’янський райсуд Києва не обрав йому запобіжний захід, бо не знайшлося другого чергового слідчого судді, який би міг розглянути питання про відвід іншого судді за клопотанням сторони захисту. Активісти заблокували будівлю суду, щоб, як вони заявили, Насіров не зміг покинути суд, попри завершення 72-годинного терміну тимчасового утримання. Сам Насіров заявив, що не збирається уникати суду.

7 березня той же Солом’янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.