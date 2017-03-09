ГПУ: суд дозволив заочне розслідування щодо ватажка «Всевеликого війська Донського» Козіцина

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо ватажка угруповання «Всевелике військо Донське», громадянина Росії Миколи Козіцина.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, найближчим часом обвинувальний акт стосовно Козіцина направлять до суду.

За даними ГПУ, у квітні 2014 року на території Росії Козіцин створив незаконне збройне формування «Всевелике військо Донське», на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі угруповання «ЛНР» організовував та безпосередньо брав участь у нападах на українських військових.

«Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з метою заволодіння їх майном, незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, мордування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками», – заявляють у прокуратурі.

Козіцин є в санкційних списках США.

Після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, досі контролюють проросійські бойовики. Ці території визнані тимчасово окупованими. За даними ООН, від початку конфлікту на сході України від квітня 2014 року там загинули майже 10 тисяч людей.