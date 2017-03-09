Президент Росії звільнив із посад десятьох генералів правоохоронних структур

Президент Росії Володимир Путін звільнив із посад низку високопосадовців правоохоронних структур, десятеро з яких мають спеціальні звання генералів.

Звільнені генерал-майори й генерал-лейтенанти поліції, внутрішньої служби і юстиції очолювали органи й установи Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби виконання покарань і Слідчого комітету Росії. Також звільнені двоє прокурорів російських регіонів.

Путін в указі про ці звільнення, підписаному в четвер, не навів причин такого кроку.

Раніше цього ж дня він виступив на засіданні колегії МВС Росії з деякою критикою діяльності правоохоронних органів. Зокрема, Путін закликав ці органи більше працювати для боротьби з екстремізмом, нелегальної міграцією, а також транспортними пригодами зі смертельними наслідками. Президент Росії нагадав, що майже половина злочинів у його країні залишається нерозкритою.

Він також заявив, що необхідно зробити суворішими вимоги до кандидатів на керівні посади в МВС.