Поліція перевіряє обставини сутички на Тарасовій горі з участю представників «Українського вибору»

Поліція перевіряє обставини сутички, що сталася 9 березня під час покладання квітів на Тарасовій горі у Каневі. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.

«Була зареєстрована інформація про те, що відбуваються якісь протиправні дії. Щодо цього буде проведена перевірка. Зокрема, допитають низку осіб, які, можливо, вчинили протиправні дії. Наразі затриманих немає», – зазначили у поліції.

За інформацією місцевого видання «Про все», сьогодні на Тарасовій горі виникли сутички між активістами «Цивільного корпусу», Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та представниками руху «Український вибір». За даними ЗМІ, активісти «Цивільного корпусу» з вигуками «Геть московських окупантів!» вимагали від представників «Українського вибору» покинути територію, після півгодинної штовханини та суперечок делегати «Українського вибору» покинули територію Тарасової гори.

Як заявили в організації «Український вибір», близько 50 представників організації прибули 9 березня до могили Тараса Шевченка, щоб взяти участь в покладанні квітів. Під час акції виникли сутички. За версією організації, близько сотні нападників в масках та куртках з написом «Цивільний корпус» погрожували застосувати силу щодо представників руху «Український вибір», лідером якого є Віктор Медведчук.

Щороку 9 березня в Україні відзначають річницю з дня народження українського поета і художника Тараса Шевченка.