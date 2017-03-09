Обставини інциденту у патрульній поліції Закарпаття вивчить спеціальна комісія – Нацполіція

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив службове розслідування щодо інциденту в патрульній поліції у Закарпатській області, інформує сайт Нацполіції.

«До Національної поліції України надійшло колективне звернення працівників Управління патрульної поліції в Закарпатській області. За інформацією, оприлюдненою у зверненні, голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив службове розслідування», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, до складу комісії увійдуть представники кількох департаментів відомства – патрульної поліції і кадрового забезпечення.

Раніше сьогодні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль звернувся з проханням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника Нацполіції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачева.

Як повідомила прес-служба Москаля, голові ОДА патрульні поліцейські у своєму зверненні заявили про приниження та упереджене ставлення з боку начальника управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві, а також його заступника.

Водночас начальник Управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева Юрій Марценишин стверджує, що у зверненні патрульних поліцейських до Геннадія Москаля та начальника департаменту патрульної поліції Євгена Жукова не йшлося про висловлення йому недовіри. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Марценишин зазначив, що 73 патрульних поліцейських підписалися під зверненням «за ініціативи декількох патрульних», відносно яких, як переконує Марценишин, «тривають службові розслідування і вирішується питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності». «Про те, що є якась недовіра до мене, як керівника, про це ніхто не зазначав», – сказав посадовець.

У листопаді 2015 року в Ужгороді та Мукачеві почала працювати нова патрульна поліція.