Упродовж дня на Донбасі 3 військових поранені, 2 травмовані – штаб АТО

Упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті бойових дій поранено трьох українських військовослужбовців, ще двоє – травмовані. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до вечора четверга бойовики вели вогонь на всіх напрямках. Під час обстрілів використовували міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По Талаківці, Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, додали у штабі.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 69 обстрілів за минулу добу. Втрат серед військових не було.

В угрупованні «ДНР» заявляють про активізацію бойових дій увечері 8 березня і звинувачують українських військових в обстрілах півдня контрольованої бойовиками території, а також околиць Горлівки та Донецька. За даними донецьких бойовиків, українська сторона випустила в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій майже 300 снарядів і мін. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ 14 разів порушили режим тиші упродовж 8 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.