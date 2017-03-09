Лауреат Шевченківської премії Малкович наполіг на ухваленні закону про захист української мови

Письменник і видавець Іван Малкович заявив про необхідність ухвалення закону про захист української мови. Про це він сказав у четвер після отримання з рук президента України Петра Порошенка національної премії імені Тараса Шевченка, лауреатом якої він став. Малкович, який повідомив, що йому доручили не більше ніж на п’ять хвилин виголосити слово про Шевченка, частину промови присвятив ситуації з державною мовою.

«Мусить бути закон, який захистить право кожного українця отримувати всі послуги українською мовою – від крамниць і громадських установ, до глянцевих видань, телебачення і радіостанцій, де всі, без винятку, ток-шоу і програми повинні вестися державною мовою за чітко виписаними винятками для кримських татар та кількох інших національних меншин, які купно тут проживають», – сказав Малкович.

За його словами, в Україні є сили, які стверджують, що мовний закон може завдати шкоди окремим верствам суспільства. «Кажуть, що мовний закон може комусь нашкодити, але це – неправда. Шкодить його відсутність», – додав Малкович.

«Наш з вами святий обов’язок – свідчити правду. А правда сьогодні така, що наша держава дуже недостатньо дбає про українську мову. Що все починає і закінчується велемовними, пустопорожніми фразами. Що нас, носіїв української мови, ще й сьогодні багато-хто з наших співгромадян трактує як дивакуватих аборигенів. Що ми ще й досі, як соняшник до сонця, повертаємо голову на почуте українське слово. Що й до сьогодні не скасовано горезвісний закон Ківалова, який ганьбить цілу націю», – зазначив він.

На думку письменника, нині треба звести до «розумного мінімуму» також зовнішню рекламу, написану, як він висловився, «мовою агресора».

«Мова – найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може видозмінюватися прапор, герб, і навіть, на наш превеликий жаль, – територія. Але, як цитувала Леся Українка, ірландця Томаса Девіса, «нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію…Можливо, я – утопіст, але, подібна думка висловлюється в нашому інформаційному просторі все частіше – якщо тут буде українська мова, то в нас буде лад, а якщо ні – тут буде вічний «Путін», як би він не називався», – сказав Малкович.

Після виступу Петро Порошенко потиснув Івану Малковичу руку.

Івану Малкович отримав національну премію імені Тараса Шевченка в номінації «Література» за книгу поезій «Подорожник з новими віршами».

На початку поточного року Конституційний суд України продовжив розгляд конституційного подання 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону «про засади державної мовної політики», так званого «закону Колесніченка-Ківалова». Верховна Рада України проголосувала за скасування «мовного закону» ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.