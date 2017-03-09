Президент Білорусі розкритикував Москву за заяви щодо російського газу для Мінська

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував Росію за заяви Москви про «шантаж» із боку Мінська в суперечці про ціну на російський газ.

«Коли хтось із розумників там думає, що нас можна постійно нахиляти і ставити на коліна, то цього не буде», – сказав він і наголосив, що бухгалтерія і ціна на природний газ не має бути в основі білорусько-російських відносин.

Президент Білорусі нагадав, що цей газ «не належить» прем’єр-міністрові Росії Дмитрові Медведєву.

«Якщо комусь хочеться нагнітати ситуацію і вкотре замість вирішення питань нам докоряти, – не вийде», – заявив Лукашенко.

Як сказав президент Білорусі, назвавши Медведєва своїм «запеклим другом», той «має розуміти, що якщо ми будемо платити як у Європі (за газ – ред.), то йому теж доведеться за дещо заплатити», і ця ціна буде «неймовірно вища, ніж ціна на природний газ».

У вівторок на зустрічі прем’єр-міністрів країн-учасниць Євразійського економічного союзу під проводом Москви голова білоруського уряду Андрій Коб’яков розкритикував Росію за підвищення ціни на газ для Білорусі більш ніж удвічі протягом року. Медведєв тоді заявив, що Мінськ намагається «шантажувати» Москву в питанні про ціну на газ.