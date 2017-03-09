У Херсоні читали твори Кобзаря і вірші для Небесної сотні

Вірші Тараса Шевченка із циклу «В казематі», а також поезії херсонських митців у пам’ять про героїв Небесної сотні лунали в четвер біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Херсоні.

У флешмобі взяли участь місцеві літератори, громадські діячі, представники керівництва області, депутати. Усі вони 9 березня о 16:00 (за київським часом) колективно прочитали вірш Шевченка «Мені однаково, чи буду...»

Потім херсонські поети прочитали свої вірші, присвячені Україні, її захисникам та пам’яті героїв Небесної сотні.

«Як на мене, однією з найбільш важливих подій минулого року стало отримання імені Шевченка площі, на якій ми зараз стоїмо, на якій уже багато років стоїть пам’ятник Кобзарю», – сказав поет, голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Загороднюк.

До річниці від дня народження Тараса Шевченка у світі стартував міжнародний флешмоб «Global Shevchenko». Мета флешмобу – вшанувати пам’ять Кобзаря, показавши пам’ятники, встановлені йому по всьому світу та Україні.