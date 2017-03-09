Суд оголосив повний текст рішення про обрання запобіжного заходу Насірову

Солом’янський районний суд Києва у четвер оголосив повний текст рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою усуненому з посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову без його особистої присутності в залі суду. Як передає кореспондент Радіо Свобода, суддя Олександр Бобровник близько 50 хвилин зачитував повний текст рішення, ухваленого 7 березня. Відповідно до цього рішення, Роман Насіров заарештований на два місяці з правом внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що співробітники СІЗО, де утримується Насіров, надали висновок лікарів медичної частини слідчого ізолятора про те, що Насірову не рекомендується їхати до суду за станом здоров’я.

Симків також зазначив, що САП у п’ятницю планує подати апеляцію на рішення Солом’янського суду про запобіжний захід Насірову, адже прокуратура наполягала на заставі не в 100 мільйонів гривень, а в 2 мільярди.

«Ми не подавали своєї скарги та очікували повного тексту рішення суду, який і було сьогодні оголошено. Сьогодні ми вже не встигнемо, і, я думаю, що завтра зранку апеляція вже буде в Апеляційному суді Києва», – повідомив прокурор Роман Симків.

Водночас, як повідомили раніше у прес-службі Апеляційного суду міста Києва, судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

7 березня Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

6 березня у виступах на судовому засіданні брав участь і Насіров. До зали засідань він прийшов сам, хоч і за допомогою медиків, на попередніх засіданнях його завозили на ношах.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.