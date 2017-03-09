У Празі відбулася акція Global Shevchenko

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У столиці Чехії Празі у четвер біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася акція Global Shevchenko у рамках міжнародного флешмобу, присвяченого річниці від дня народження Кобзаря. Як передає кореспондент Радіо Свобода, кількадесят представників української громади зачитали улюблені вірші культового українського поета.
«Практично кожен вірш Шевченка – це, як зараз модно казати, меседж усім нам. Читати Тараса, знати Тараса і, головне, пам’ятати Тараса – це завдання кожного українця. Я переконаний, що ті, хто захищають Україну на Сході, мають при собі збірочку його послань нам, українцям, яка допомагає їм, як і Біблія, вижити у цій нелегкій боротьбі», – сказав у своїй промові посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.
Глава Українсько-католицької церкви Святослав (Шевчук) продекламував відомий вірш Тараса Шевченка із циклу «В казематі» «Мені однаково» і наголосив на тому, що Кобзар є тією особою, яка гуртує українців.
«Пробудження серед окраденості – це є щось, що ми переживаємо сьогодні. Але йому тоді – понад 150 років тому – не було однаково. Нехай це не буде однаково і вам. Не будьмо байдужими, бо байдужість вбиває», – зазначив глава УГКЦ.
До акції Global Shevchenko долучилось понад 3500 учасників із щонайменше 25 країн світу, серед яких Канада, США, Куба, країни ЄС, Азербайджан, Вірменія, Греція, Грузія, Йорданія та Китай.
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