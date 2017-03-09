Франція підтримала збереження санкцій щодо Росії і вимогу безпеки на Донбасі до політичних кроків «Мінська»

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро виступив на підтримку збереження санкцій щодо Росії, доки Москва не виконає своїх зобов’язань, і заявив, що тільки виконання безпекових передумов на Донбасі дасть можливість перейти до виконання політичних пунктів мінських домовленостей.

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Парижі він заявив: «Санкції залишаються цілковито актуальними. Вони – не покарання, вони – це умова, це засіб домогтися виконання мінських домовленостей, і тому вони цілковито мають сенс».

Міністр іще раз особливо наголосив на відповідальності Росії за виконання мінських угод, у першу чергу щодо безпеки: «Росія має особливий вплив на сепаратистів на Донбасі. Я знову закликаю владу Росії використати свій вплив, щоб можна було врешті створити умови для стійкої безпеки на Донбасі – такої, що дала б змогу владі України знову просунутися далі з виконанням політичної сторони мінських домовленостей».

Еро також повторив, що Франція, як і раніше, залишається на боці України, «щоб допомогти цій дружній країні відновити мир на всій її території», і підтримує її суверенітет, територіальну цілісність і дотримання прав усього населення України. «Тому Франція не визнає і не визнає незаконної анексії Криму», – додав він.

«Україна може покладатися на Францію в «нормандському форматі» та здійсненні реформ», – також сказав Еро після переговорів із Клімкіним.

Голова МЗС України перебуває у Франції з дводенним робочим візитом. Темою його переговорів із французьким колегою була взаємодія в рамках «нормандського формату» з метою припинення російської агресії на Донбасі.