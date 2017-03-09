Колишній президент Естонії попередив про намагання Росії розділити союзників у ЄС і НАТО

Головною метою Росії є розділення союзників у Європейському союзі і НАТО, заявив колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США у Вашингтоні.

За його словами, Москва робитиме це шляхом підтримки на виборах у країнах ЄС кандидатів-євроскептиків, намагаючись привести їх до влади.

«Вибори мають відбутися насамперед у таких великих країнах, як Франція і Німеччина. Цього року дострокові вибори матиме також Італія. Важливі вибори мають відбутися і в Нідерландах. І у всіх випадках ми бачимо серйозне втручання», – заявив Ілвес.

«Найвідомішою, звісно, є Марін Ле Пен у Франції, яка виступає проти НАТО, ЄС і США. Її партія отримала 9 мільйонів доларів від російського банку. Ми також бачимо масу дезінформації проти центриста Манюеля Макрона, який є альтернативним їй кандидатом», – наголосив Ілвес.

На його думкою, однією з головних мішеней Росії є канцлер Німеччини Анґела Меркель, бо вона є ключовою фігурою політики санкцій ЄС проти Росії.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників Ед Ройс, своєю чергою, заявив, що одним з головних інструментів Москви залишатиметься дезінформація і пропаганда.

«Європейська розвідка висловлює тривогу щодо використання Росією дезінформації і пропаганди», – заявив Ройс, відкриваючи слухання.

«Стратегічною ціллю Кремля є розділити союзників НАТО і посилювати російський геополітичний вплив у Західній Європі. Якщо, наприклад, прокремлівський політик прийде до влади у Франції, це потенційно розділить ЄС», – зазначив Ед Ройс.

І у США, і в Європі численні політики звинувачують Росію у веденні кампанії дезінформації, зокрема, щодо подій в Україні, і в намаганнях вплинути на виборчі процеси на Заході.