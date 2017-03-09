Прем’єр Ізраїлю застеріг президента Росії щодо зростання впливу Ірану в Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, що перебуває з візитом у Москві, заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що Іранові не можна дозволити стати постійним учасником урегулювання конфлікту в Сирії.

За його словами, Іран, як і раніше, намагається знищити Ізраїль і «заявляє про це щонайчіткішими словами і карбує їх на своїх балістичних ракетах».

Крім того, ізраїльський прем’єр також застеріг перед небезпекою з боку радикальних шиїтських угруповань – вочевидь маючи на увазі ліванське шиїтське угруповання «Хезболла».

Це угруповання, що має підтримку Ірану, направляє своїх бойовиків воювати у війні в Сирії на боці сирійської влади президента Башара аль-Асада. Цю владу підтримує й Тегеран і теж направляє в бій на її підтримку шиїтські ополчення з Ірану. Союзником Асада в цій війні є й Росія.

Ізраїль, що має безпосередній кордон із Сирією, занепокоєний перспективою зміцнення позицій у цій країні радикальних шиїтських сил, що виступають за знищення єврейської держави. Перед візитом до Москви він, зокрема, заявив: «Це дуже важлива зустріч для безпеки Ізраїлю. Перемога над тероризмом угруповання «Ісламська держава» не має призвести до сплеску тероризму з боку Ірану і його союзників. Ми не обмінюватимемо тероризм на тероризм».