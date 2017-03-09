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09 Березень 2017, Київ 23:37
Новини | Міжнародні

Казахстан запросив учасників переговорів щодо Сирії на наступний тиждень

Під час одного з попередніх раундів переговорів щодо Сирії в Астані

Під час одного з попередніх раундів переговорів щодо Сирії в Астані

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Казахстан запросив учасників переговорів щодо Сирії, кілька раундів яких відбулися в його столиці Астані, на чергове коло 14 і 15 березня.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Казахстану, в зустрічі візьмуть участь представники Росії й Ірану, які підтримують сирійську владу, і Туреччини, яка підтримує частину сирійської опозиції. Також на зустріч запрошені дипломати ООН, США і Йорданії.

Астана висловила сподівання, що на зустріч прибудуть і представники влади й опозиції Сирії.

Це має бути вже третє коло таких переговорів. Перші два закінчилися без помітних проривів.

Так само з малими результатами триває й інший переговірний процес, у Женеві, що відбувається під егідою ООН. Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура заявив, що він теж запросив представників сторін сирійського конфлікту прибути на зустріч у Женеві пізніше в березні, хоча дати не оголосив.

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