Порошенко висловив сподівання на продовження співпраці після переобрання Туска в ЄС

Президент України Петро Порошенко заявив, що чекає на продовження тісної співпраці з переобраним на новий термін президентом Європейської ради Дональдом Туском задля досягнення взаємних стратегічних цілей.

«Не маю сумнівів, що Україну та ЄС за його лідерства чекає чимало нових звершень на користь миру, стабільності та процвітання», – написав Порошенко у фейсбуці й назвав Туска надійним другом України.

В Україні глибоко шанують президента Туска, який із перших днів перебування на чолі Європейської ради – з 1 грудня 2014 року – забезпечив єдність і солідарність усього ЄС із українським народом у його боротьбі з російською агресією, демонстрував безкомпромісність та послідовність у відстоюванні суверенного цивілізаційного вибору та відновленні територіальної цілісності нашої держави», – додав президент України.

Раніше в четвер керівники держав і урядів країн-членів Європейського союзу на зустрічі у Брюсселі затвердили президента Європейської ради, представника Польщі Дональда Туска на новий 30-місячний термін – на наступні 2,5 роки – на цій посаді, попри заперечення уряду Польщі. За повідомленнями, з 28 учасників саміту ЄС 27 були «за» й 1 «проти».

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що Варшава зробить усе можливе, аби не допустити цього призначення вже цього дня.

Але багато з лідерів ЄС іще попередніми днями заявляли, що підтримають повторне призначення Туска. Зокрема, канцлер Німеччини Ан»ела Меркель заявила, що його переобрання буде «ознакою стабільності» для Євросоюзу, а прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звертав увагу на вміння чільного посадовця ЄС «тримати голову холодною» в неспокійний час.

Різко проти кандидатури Дональда Туска, колишнього прем’єр-міністра Польщі і представника польської партії «Громадянська платформа», виступила Варшава, де нині при владі партія «Право і справедливість». Лідер партії, давній політичний суперник Дональда Туска Ярослав Качинський, зокрема, звинувачував його у смерті свого брата, тодішнього президента Польщі Леха Качинського, в авіакатастрофі в Росії 2010 року, в час прем’єрства Туска.

Президента Європейської ради лідери ЄС обирають більшістю голосів, тому згода Польщі була не обов’язкова.