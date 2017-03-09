Платню шахтарям «Львіввугілля» вже почали перераховувати – ОДА

У Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що заробітну плату шахтарям державного підприємства «Львіввугілля» вже почали перераховувати після того, як суд розблокував рахунок підприємства.

Як сказав генеральний директор «Львіввугілля» Андрій Дяченко, всі 22 мільйони гривень, що були на заблокованому рахунку, повністю скеровані на виплату заробітної плати, і до кінця дня вона має бути вже на зарплатних картках шахтарів.

За його словами, заборгованість була за січень цього року.

Раніше в четвер Господарський суд Львівської області ухвалив рішення, згідно з яким Міністерство юстиції зобов’язане розблокувати рахунки підприємства «Львіввугілля». На них лишилися заблокованими суми, що становлять 40-відсоткову заборгованість із платні за січень.

Ці рахунки були заблоковані за позовом іншої компанії, перед якою у «Львіввугілля» виник борг у 96 мільйонів гривень.