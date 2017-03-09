В Ірані повідомили про випробування балістичної ракети морського базування

Іранські агентства повідомили про успішне випробування балістичної ракети морського базування, яке здійснив Корпус вартових Ісламської революції, елітне збройне формування в Ірані, що діє по суті як паралельні збройні сили і має у своєму складі різні роди й види військ.

За цими повідомленнями, ракета «Ормуз-2» була випробувана минулого тижня, без згадки про точну дату.

Як повідомляють, командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Гаджизаде заявив, що під час випробувань ракета успішно вразила ціль на відстані 250 кілометрів.

Це повідомлення підтвердило інформацію про таке випробування, яку наводили попередніми днями засоби інформації США. За одним із таких повідомлень, телеканалу Fox News, пусків було два, але перший, 4 березня, був невдалим, а ціль була вражена вже наступним пуском 5 березня.

Ці повідомлення викликали нові занепокоєння з боку США щодо іранської ядерної програми.

Після попередніх таких пусків президент США Дональд Трамп наклав нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із цією програмою.