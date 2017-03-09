У столці Чехії презентували книжку Максима Бутченка «Художник війни»

У столиці Чехії Празі в Бібліотеці Вацлава Гавела відбулась презентація чеського перекладу книжки українського письменника Максима Бутченка «Художник війни».

Присутнім книжку представив чеський письменник і перекладач Олексій Севрюк. Зокрема, він розповів про автора твору – уродженця Луганщини, в минулому гірника Максима Бутченка. Його книжка «Художник війни» присвячена родині, яку розділили події на Донбасі: один із братів живе на Заході й підтримує незалежність України, другий воює в лавах сепаратистів.

Чеською мовою книжку переклала Магда Бєлкова. Для Радіо Свобода перекладачка, зокрема, зазначила, що «працювала над перекладом з радістю, тому що цікавиться подіями в Україні, крім того, Максим Бутченко у творі вживає багато метафор, його стиль притягає».

Книжка вийшла у празькому видавництві Volvox Globator. На презентацію мав приїхати й автор книжки Максим Бутченко, але запланований приїзд до Праги реалізувати не вдалось.