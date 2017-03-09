Молдова попередила своїх посадовців не їздити до Росії через принизливе ставлення

Уряд Молдови попередив своїх посадовців, щоб вони не їздили до Росії, мотивуючи це принизливим ставленням із боку російських силовиків.

За повідомленням, представників Молдови – парламентарів, урядовців тощо – образливим чином зупиняють на в’їзді до Росії представники російських спецслужб, допитують їх і принизливо ставляться до них.

Як кажуть в уряді Молдови, це помста Росії за розслідування в уряді Молдови схеми відмивання коштів із Росії на суму у 22 мільярди доларів через фінансову систему Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп і спікер парламенту Андріан Канду вже зустрічалися з цього приводу з послом Росії в Кишиневі Фарітом Мухаметшиним, щоб висловити йому офіційний протест.

Росія наразі не коментувала цієї заяви прозахідного уряду Молдови.

Натомість її засудив президент Молдови Ігор Додон, відомий своєю проросійською позицією. Наступного тижня він має їхати з візитом до Росії.

Як кажуть правоохоронці Молдови, через один із банків країни відмивалися кошти з Росії завдяки змові низки суддів і працівників центрального банку Молдови. В цій справі арештовані принаймні 14 осіб – судді й інші судові посадовців – а також відомий підприємець. При цьому, заявляють у Кишиневі, Москва відмовляється співпрацювати з розслідуванням.