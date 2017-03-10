Президент Чехії Мілош Земан вирішив удруге боротися за посаду

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна, оголосив, що готовий вдруге іти до змагання за найвищу державну посаду в його країні.

Про цей намір Земан повідомив на зустрічі зі своїми прихильниками, яка відбулась на Празькому Граді – в резиденції чеських президентів – із нагоди 4-річного перебування на посаді. «Ви перші, хто чує про моє рішення», – заявив Мілош Земан. Він також подякував своїм прихильникам «за допомогу і підтримку протягом останніх чотирьох років».

Як повідомляють чеські ЗМІ, наразі очікують, що крім Мілоша Земана, до боротьби за посаду президента можуть вступити також відомий поет, автор слів до багатьох популярних пісень Міхал Горачек, голова Академїї наук Чехії Їржі Драгош, нинішній міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький, дипломат і колишній посол Чехії у США і Росії Петр Коларж. Наступними місяцями мають з’явитися й інші претенденти.

Офіційно заявити про свій намір Мілош Земан має під час прес-конференції, яка відбудеться у п’ятницю.

Президент Чехії обирається на 5-річний термін. Перша каденція нинішнього, третього президента Чехії Мілоша Земана закінчується наприкінці цього року. Передбачається, що вибори президента Чехії відбудуться в січні 2018 року.

Земан, що часто поводиться як «проста людина з народу», має в Чехії досить велику популярність, хоча інтелектуальні кола часто різко критикують його за висловлювання чи дії.