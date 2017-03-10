На Донбасі поранені п’ятеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 9 березня поранені п’ятеро українських військових, ще одного – травмовано. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 80 обстрілів позицій українських військових, використовуючи важке озброєння.

Зокрема, як ідеться в ракновому зведенні штабу АТО, з мінометів різних калібрів сепаратисти обстріляли на Маріупольському напрямку Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку, на Луганському напрямку – Кримське, Новоолександрівку та Попасну, на Донецькому напрямку – Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 9 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.