Конституційний суд Південної Кореї остаточно схвалив імпічмент президента

Конституційний суд Південної Кореї 10 березня одноголосно схвалив рішення про імпічмент президента країни Пак Кин Х’є через корупційний скандал.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.

Рішення Конституційного суду відкриває шлях до можливої кримінальної справи проти Пак Кин Х’є. Сама вона неодноразово вибачалася за скандал, але заперечувала вчинення будь-якого кримінального злочину.

Тепер упродовж 60 днів у країні відбудуться президентські вибори. Наступник президента Пак повинен буде вирішувати такі проблеми, як швидке зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю, застій в економіці, а також глибокі соціальні та політичні розбіжності.