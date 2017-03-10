Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 Березень 2017, Київ 08:41
Новини | Міжнародні

Конституційний суд Південної Кореї остаточно схвалив імпічмент президента

Пак Кин Х’є

Пак Кин Х’є

Дивитись коментарі

Конституційний суд Південної Кореї 10 березня одноголосно схвалив рішення про імпічмент президента країни Пак Кин Х’є через корупційний скандал.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.

Рішення Конституційного суду відкриває шлях до можливої кримінальної справи проти Пак Кин Х’є. Сама вона неодноразово вибачалася за скандал, але заперечувала вчинення будь-якого кримінального злочину.

Тепер упродовж 60 днів у країні відбудуться президентські вибори. Наступник президента Пак повинен буде вирішувати такі проблеми, як швидке зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю, застій в економіці, а також глибокі соціальні та політичні розбіжності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG