Україна встановила новий рекордний мінімум споживання газу – дані «Укртрансгазу»

Українські споживачі 8 березня встановили новий мінімум добового відбору із підземних сховищ газу (ПСГ) у 2017 році. Про це свідчать оперативні дані компанії «Укртрансгаз».

Згідно з цими даними, у святковий і теплий день 8 березня з підземних сховищ було відібрано менш як 8 мільйонів кубометрів газу (точна цифра складає 7,71 мільйона кубометрів). Це найнижчий цього року показник добового відбору.

Порівняно з піковими навантаженнями обсяг споживання скоротився майже в 12 разів: наприклад, 1 лютого споживачі використали 91,8 мільйона кубометрів.

Станом на початок доби 9 березня в українських ПСГ було 8 мільярдів 180 мільйонів кубометрів газу. Від початку року запаси зменшилися на 3,8 мільярда кубометрів, а від початку опалювального сезону (13 жовтня) – майже на 6,6 мільярда кубометрів.

У НАК «Нафтогаз України» ще наприкінці 2016 року заявляли, що вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.