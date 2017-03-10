США розшукують загадково зниклого в Ірані агента

Білий дім 9 березня пообіцяв знайти колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, який загадково зник 10 років тому в Ірані.

«Адміністрація Трампа залишається непохитною у своєму обов’язку визначити місцезнаходження пана Левінсона і привезти його додому. Ми хочемо його повернути, і ми не пошкодуємо зусиль на досягнення цієї мети», – заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Левінсон зник під час перебування на іранському курорті на острові Кіш у 2007 році. Він не був серед тих п’яти американців, яких Іран звільнив під час обміну полоненими у 2016 році – після зняття санкцій, запроваджених через ядерну програму.

Під час свого зникнення Левінсон працював на ЦРУ. Останній знак про те, що він живий, Левінзон подав у 2011 році, коли США отримали свідчення, що його утримують на південному заході Азії.

Упродовж кількох років американські чиновники думали, що Левінсон уже не в Ірані. Частиною торішнього обміну полоненими стало зобов’язання іранців допомогти в пошуку агента. Американська влада запропонувала винагороду в розмірі п’яти мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе повернути Левінсона на батьківщину.