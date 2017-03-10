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10 Березень 2017, Київ 10:06
Новини | Міжнародні

Лідери ЄС висловили стурбованість щодо дестабілізації на Балканах через вплив Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

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Лідери Європейського союзу висловили стурбованість з приводу «зовнішніх впливів» на Балканах. Це сталося після недавніх дій із боку Росії та її союзників у регіоні, які мають на меті блокувати тісніші зв’язки балканських країн із Заходом.

«Я чітко висловлю свої побоювання з приводу можливого зростання нестабільності в цьому регіоні і ризики, які це являє для нашої колективної безпеки», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, оголосивши, що її країна в 2018 році прийме саміт з метою повернення стабільності в регіон.

«З огляду на ймовірну спробу заколоту в Чорногорії, я закликатиму робити більше, щоб протистояти російській дестабілізаційній та дезінформаційній кампанії», – вказала Мей на саміті ЄС у Брюсселі 9 березня.

Президент ЄС Дональд Туск також вказав на негативний вплив Росії в регіоні, якому Євросоюз прагне протиставити нову комунікаційну стратегію, а також планує підтвердити прихильність до можливого приєднання цих країн до ЄС.

Чорногорія, як очікують, стане повноправним членом НАТО цього року, можливо, найближчими місяцями – після того, як її вже узгоджений вступ ратифікують усі 28 нинішніх членів.

Росія виступає проти будь-якого розширення НАТО, зокрема, і проти вступу до союзу Чорногорії. Москву в цьому підтримує проросійська і просербська опозиція в Чорногорії.

Росія заперечує будь-яку причетність як держави до спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії до НАТО.

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