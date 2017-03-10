Нападник, який сокирою поранив 7 людей у Дюссельдорфі, має психічні проблеми – поліція 

Озброєний сокирою чоловік, який 9 березня поранив сімох людей на Дюссельдорфському вокзалі, діяв наодинці, він є психічно неврівноваженим. Про це повідомила німецька поліція.

«Троє людей були серйозно поранені, ще четверо зазнали легких поранень. Коли поліція переслідувала підозрюваного, той стрибнув з мосту і сильно травмувався. Тепер його оглядають у лікарні», – повідомляють правоохоронні органи.

Влада заявила, що чоловікові 37 років, він родом з колишньої Югославії, але зараз проживає в місті Вупперталь на заході Німеччини.

За попередніми припущеннями, чоловік напав на пасажирів у поїзді місцевого сполучення, до того розмахуючи перед людьми сокирою в головному холі вокзалу.

Інцидент стався після того, як афганський біженець, якому приписували психічну хворобу, напав у липні минулого року на пасажирів у поїзді в Баварії з ножем та сокирою.