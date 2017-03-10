Печерський суд Києва взяв під варту екс-«беркутівця» Гончаренка

Печерський районний суд міста Києва у ніч із 9 на 10 березня змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб колишньому харківському «беркутівцю» Віталію Гончаренку.

Гончаренко підозрюється у вбивстві трьох учасників Майдану 18 лютого 2014 року на Кріпосному провулку.

З клопотанням про зміну запобіжного заходу до суду звернувся прокурор Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Олександр Ковальчук,. За даними прокуратури, Гончаренко порушив умови домашнього арешту, на який його раніше випустили з-під варти.

Гончаренко також підозрюється у нападі на журналістів на блокпосту в зоні АТО в січні 2015 року.