ГПУ у справі про захоплення Луганської ОДА викликає як свідків чотирьох депутатів – Сарган

Співробітники Генеральної прокуратури чекають на допит у справі про захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації чотирьох депутатів Верховної Ради. Про це 10 березня повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган.

«Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року. Народні депутати О.Ляшко та А.Лозовий також викликаються на допит у якості свідків по захопленню Луганської ОДА, окрім того і щодо їх електронних декларацій (буде повідомлено окремо)», – написала Сарган у Facebook.

За її словами, Олега Ляшка та Андрія Лозового чекають на 10:00 14 і 15 березня відповідно, а депутати Білецький та Левус «вже повідомили слідчим, що не зможуть у визначені дати з’явитися на допит через пленарні засідання».

«Тому зі слідчими буде узгоджено інші дати та час, після 20 березня», – додала речниця ГПУ.

У березні та квітні 2014 року українська влада втратила контроль над адміністративними будівлями в Луганську, серед яких були будівлі облдержадміністрації та обласного управління СБУ. Представники проросійських сил, які вдалися до силового захоплення будівель, згодом оголосили про створення «Луганської народної республіки». Цю організацію в Україні офіційно називають «терористичним угрупованням».

Колишній народний депутат від Партії регіонів, луганчанин Володимир Ландік заявляв у серпні 2016 року, що організатором захоплення будівлі Луганської ОДА та обласного управління СБУ був екс-лідер регіоналів у парламенті Олександр Єфремов.