ДТЕК зберігає контроль над шахтами на окупованій частині Донбасу – Reuters

Найбільший український приватний енергетичний холдинг «ДТЕК Енерго» зберігає контроль над вугільними шахтами на окупованих територіях Донбасу, але видобуток на цих підприємствах зупинений. Про це повідомляє Reuters.

На запитання про стан шахти «Комсомолець Донбасу» представниця прес-служби холдингу відповіла: «Вона в режимі простою. Але контролюється нами. «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» теж в простої». На питання про причини простою у прес-службі відповіли: «А вантажити куди?»

Найбільший металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив 9 березня, що стурбований можливими перебоями з електроенергією і сировиною.

«Можливим наслідком блокади може стати скорочення виробництва», – йдеться в повідомленні.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Блокада зокрема стосується поставок вугілля, що видобувається не непідконтрольній частині Донбасу.

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман засудили дії блокувальників. В середині лютого уряд України оголосив про надзвичайний стан в енергетиці.