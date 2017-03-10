Вища рада правосуддя вважає неконституційним законопроект про антикорупційні суди

Вища рада правосуддя вважає проект закону «Про антикорупційні суди» неконституційним. Про такі підсумки свого засідання Вища рада правосуддя повідомила 10 березня.

«Вища рада правосуддя,розглянувши проект Закону України «Про антикорупційні суди» (реєстраційний № 6011), дійшла висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції України й не узгоджується із законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», які є базовими імплементаційними законами до Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», – ідеться в консультативному висновку, затвердженому 9 березня.

Законопроект №6011 ініціювали народні депутати Єгор Соболєв, Оксана Сироїд, Іван Крулько, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів.