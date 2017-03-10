У Росії активіста Дадіна відпустили з поліції, склавши протокол

Російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна, затриманого 10 березня в Москві біля будівлі Федеральної служби виконання покарань, відпустили з поліції.

Як повідомляє російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на неназване джерело, щодо Дадіна складений адміністративний протокол за статтею 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (порушення встановленого порядку проведення пікету). Існування такого протоколу підтвердив і правозахисник Лев Пономарьов, який брав участь в одиночному пікеті позмінно з затриманим Дадіним.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з органами влади.

Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу Росії (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). У грудні 2015 року він був визнаний винним і засуджений до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшене до 2,5 року.

Наприкінці лютого 2016 року президія Верховного суду Росії ухвалила вирок скасувати, Дадіна звільнити і визнати за ним право на реабілітацію.