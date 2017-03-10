Голова Російського футбольного союзу не буде переобраний до керівництва ФІФА

Заступник прем’єр-міністра Росії, голова Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко заявляє, що був позбавлений можливості балотуватися для переобрання до Ради ФІФА (Міжнародної федерації футболу).

Мутко розповів державній російській інформагенції ТАСС, що нові критерії «політичної нейтральності» не дали йому змагатися за посаду, але також додав, що рішення не вплине на підготовку Росії до проведення чемпіонату світу 2018 року. Він сказав, що він не буде оскаржувати це рішення.

Мутко перебував у керівних структурах ФІФА з 2009 року.

Заява Мутка оприлюднена після того, як джерела у ФІФА 10 березня повідомили, що росіянин не пройшов випробування щодо відповідності для роботи у ФІФА. Ці ж джерела вказали, що рішення щодо Мутка не пов’язане із його ймовірною причетністю до допінгових звинувачень із боку Всесвітньої антидопінгової агенції.

Раніше цього тижня генеральний секретар ФІФА Фатма Самура заявила, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не бачить підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу 2018 року.