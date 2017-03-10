Аварія автобуса в Непалі: щонайменше 25 загиблих, десятки травмованих

Автобус, переповнений пасажирами, з’їхав з гірської дороги і впав у річку в Непалі 10 березня.Щонайменше 25 людей загинули, десятки травмовані. Повідомляється, що чотирьох постраждалих відправили в лікарню, неподалік місця аварії, решту – повітрям до найближчого міста.

За даними місцевої поліції, за 250 кілометрів від столиці Катманду, водій втратив контроль над керуванням, в результаті чого автобус упав з приблизно 200-метрової висоти у річку.

Аварії з смертельними наслідками непоодинокі у Непалі через низьку якість доріг і транспортних засобів.

У вересні 2016 року 18 людей загинули, коли автобус розбився на гірській дорозі в центральній частині Непалу.