Гройсман: уряд готовий до «адекватних рішень» стосовно російського «Сбербанку»

Кабінет міністрів України готовий вжити усіх «адекватних рішень» щодо підкотрольного Росії «Сбербанку», який працює в Україні, у відповідь на заяви керівництва фінустанови про визнання «документів» сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР». Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Таким чином він відреагував на репліку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який згадав про можливі санкції стосовно «Сбербанка России».

«Я розмовляв з президентом і головою НБУ. Робота ведеться. Якщо підтвердиться, то НБУ і РНБО ухвалять всі рішення, і вони будуть адекватними», – заявив Гройсман.

Він запевнив, що все залежне від уряду в питанні реакції на дії російської фінустанови, яка має на території свої відділення, буде зроблено.

«Те, що потрібно буде від уряду – тут ми всі єдині, ми відреагуємо на ці речі», – додав Гройсман.

7 березня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк відреагувати на дії «Сбербанка России» і застосувати санкції щодо цієї фінансової установи. Цього ж дня у банку заявили, що почали обслуговувати в своїх відділеннях клієнтів, що надають «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР». У лютому президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання таких «документів».

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків, зокрема і «Сбербанку Росії».

Раніше у Нацбанку заявляли про готовність виконати рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо санкцій проти банків із російським державним капіталом, якщо таке рішення ухвалять.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.