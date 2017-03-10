Речник Путіна повторив, що «Мінськ-2» – єдиниий документ для врегулювання ситуації на Донбасі

Кремль наполягає, що «Мінськ-2» залишається головним документом для виконання сторонами конфлікту на Донбасі, повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російська агенція «ТАСС».

«Мінські домовленості залишаються єдиним підписаним текстом, який є «дорожньою картою» в рамках внутрішньо українського врегулювання, будь-яких змін тут немає», – сказав Пєсков.

Також, він додав, що не володіє жодною інформацією про можливі зміни у пунктах Мінських угод.

Рада безпеки ООН 17 лютого 2015 року одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку Мінських угод і комплексу заходів із їхнього виконання. З цього моменту так званий «Мінськ-2» став міжнародним правовим актом, обов’язковим для виконання всіма суб’єктами міжнародного права. У резолюції йдеться, що конфлікт на Донбасі може бути розв’язаний лише в мирний спосіб.

Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців».