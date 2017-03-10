В Авдіївці і на околицях ситуація стала спокійнішою – Лисенко

Упродовж минулої доби ситуація з обстрілами у Авдіївці і на її околицях стала спокійнішою, повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«У Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. Характер обстрілів епізодичний. З важкого озброєння бойовики застосовували лише міномети. При цьому було випущено близько 20 мін під час вранішнього обстрілу промзони», – сказав речник.

Він підтвердив раніше поширені штабом АТО дані про те, що 9 березня у зоні бойових дій були поранені п’ятеро українських військових, ще один зазнав травм.

Незначні обстріли тривали на луганському напрямку, переважно зі стрілецької зброї. З мінометів різних калібрів була обстріляна низка населених пунктів на маріупольському напрямку, додав Лисенко.

Усього за минулу добу було здійснено 80 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові сьогодні близько полудня обстріляли селище Зайцеве, у передмісті Горлівки, в результаті чого пошкоджено і зруйновано три будинки. Також, за даними донецьких бойовиків, за тиждень ЗСУ випустили в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій понад 13 тисяч снарядів і мін.

Луганські сепаратисти звинуватили українську сторону у 109 фактах порушення режиму тиші за поточний тиждень. Водночас, за минулу добу, як повідомили в угрупованні «ЛНР», ЗСУ стріляли 8 разів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.