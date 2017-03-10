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10 Березень 2017, Київ 14:41
Новини | Міжнародні

Туреччина: через аварію вертольота в Стамбулі загинуло щонайменше 5 людей, 4 з них – росіяни

Пожежники на місці аварії вертольота в Стамбулі, 10 березня 2017 року

Пожежники на місці аварії вертольота в Стамбулі, 10 березня 2017 року

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Влада Туреччини 10 березня повідомила, що через аварію вертольота Sikorsky S-76 в Туреччині загинуло щонайменше 5 людей, четверо з яких є громадянами Росії.

Серед загиблих є один громадянин Туреччини, серед загиблих росіян – двоє чоловіків і дві жінки.

Повідомляється, що вертоліт зазнав аварії, впавши на дорогу у віддаленому районі міста після того, як врізався у телевежу. Обидва пілоти вижили.

За даними співробітника компанії, що видає ліцензії на політ вертольотів, цей вертоліт належав приватній компанії, що входить до групи Eczacibasi.

Літак розбився через п’ять хвилин після того, як вилетів зі стамбульського аеропорту імені Ататюрка.

Причини аварії з’ясовуються.

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