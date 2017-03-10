Надія Савченко дала свідчення СБУ через свою поїздку на окуповану частину Донбасу – Грицак

Народний депутат України (позафракційна) Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України щодо своєї поїздки на непідконтрольну Києву територію Донецької області, повідомив у п’ятницю голова СБУ Василь Грицак.

«Вона прийшла на допит один раз, потім допит перенесла в зв’язку з тим, що сказали, що вона, здається, зайнята. І прийшовши в черговий раз на допит, це було кілька днів тому, вона давала свідчення», – розповів Грицак.

Він нагадав, що ця поїздка не була узгоджена з СБУ.

«Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, зокрема з керівництвом національної спецслужби», – зазначив він.

Слідчий, як сказав Грицак, розповів йому, що Надія Савченко з більшості питань посилалася на статтю 63-у Конституції про право відмови від дачі показань проти себе.

Голова СБУ також повідомив, що Надія Савченко не брала участі у жодних діях збройного характеру з сепаратистами, але заявив, що, на його думку, її приїзд на окуповані території відбувся не без участі Росії.

«Була інформація про те, що вона брала участь у стрільбах на території «ДНР». Вона сказала, що це – неправда… Я ніколи не повірю, що перебування там було без благословення різного роду кураторів, зокрема з території нашого східного сусіда, з Москви», – повідомив Грицак.

Раніше сама Савченко заявляла, щовона перетнула лінію розмежування і потрапила на непідконтрольну територію Донбасу шляхами, якими курсує контрабанда.

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених.

25 лютого депутат оприлюднила список із 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.

Пізніше у Службі безпеки України повідомили про намір опитати Савченко щодо її поїздки на окупований Донбас.