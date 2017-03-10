Футбольний матч між КНДР і Малайзією відклали після вбивства брата Кім Чен Ина

Футбольний матч в рамках відбіркового турніру Кубка Азії 2019 року між Північною Кореєю і Малайзією відклали через політичну напруженість у відносинах країн після вбивства брата Кім Чен Ина в аеропорту Куала-Лумпура.

Азіатська конфедерація футболу повідомила, що розглядає нову дату для гри, яка була запланована на 28 березня в Пхеньяні.

Наразі невідомо, чи матч взагалі відбудеться, зокрема в іншому місці.

Про загибель Кім Чен Нама, який тривалий час перебував за межами Північної Кореї і неодноразово критично висловлювався проти правління своєї родини в КНДР, стало відомо 14 лютого.

Влада Малайзії заявила, що Кім Чен Нам, брат по батькові лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий нервово-паралітичною речовиною VX, забороненою міжнародною Конвенцією про хімічну зброю.

Малайзійські фахівці виявили сліди VX на обличчі та очах Кім Чен Нама.

Слідчі заборонили північнокорейським дипломатам та співробітникам посольств покидати Малайзію після того, як Пхеньян заявив, що малайзійці не можуть покидати Північну Корею.