Гроші Іванющенка для України втрачені – Каленюк

Після того, як Євросоюз скасував свої санкції проти бізнес-партнера екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка, Україна більше не зможе ані повернути його гроші, ані домогтися відновлення санкцій ЄС проти нього. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк.

«Санкції реанімувати неможливо. Навіть теоретично, якщо санкції відновити – активи переховають, їх не знайти. Справу «кіотських грошей» розвалено, і щоб не впасти в очах суспільства остаточно – Генпрокуратура реанімувала іншу справу щодо Іванющенка, про ринок «Сьомий кілометр» в Одесі. Але найбільш очевидні активи Юрія Іванющенка в Україні – досі не заарештовані», – заявила Каленюк.

За її словами, залишається невідомою і доля деяких активів Юрія Іванющенка за кордоном.

«Українські прокурори не говорять про 100 мільйонів доларів Іванющенка у Монако, доля яких наразі невідома», – додала Каленюк.

У Генпрокуратурі раніше заявили, що кримінальні провадження за підозрою колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка об’єднані в одне, і що досудове розслідування триває. За даними прокуратури, одне з проваджень стосувалося скоєння злочинів за статтями про співучасть у скоєнні кримінальних злочинів, привласнення, розтрату майна, та щодо незаконного збагачення.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Верховний Суд України ухвалив закрити всі справи щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного в кількох кримінальних провадженнях щодо розкрадання коштів, які Україна отримала від Японії на інфраструктурні проекти відповідно до Кіотського протоколу.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича екс-депутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», може розпоряджатися основною частиною коштів після того, як міністри країн-членів Євросоюзу 3 березня засідання Ради ЄС скасувало санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні.