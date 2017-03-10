Вибори на окупованому Донбасі більше не обговорюють у Мінську – Айвазовська

На переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на частині сходу України більше не обговорюють питання про проведення виборів на непідконтрольних українській владі території Донецької та Луганської областей. Про це на сторінці у Facebook повідомила представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська.

«Вчора в ефірі «5 каналу» під час дискусії я говорила і про те, що питання виборів на окупованих територіях та конституції знято. Це правда, бо українська сторона займала чітку позицію про те, що безпека first. Таким чином, вибори в ОРДЛО проводити у відповідності до міжнародних стандартів не можна», – заявила Айвазовська.

Водночас вона додала, що тема виборів не виключена як пункт із Мінських угод.

«Чи виключено питання з Мінських угод? Звісно ж ні…Це не означає, що ми не повинні мати тактику, стратегію, сценарії, процедури, протоколи дій для будь-яких процесів в Україні, в тому числі і таких надскладних», – додала вона.

Раніше сьогодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не володіє жодною інформацією про можливі зміни у пунктах Мінських угод.

Він вкотре назвав конфлікт на Донбасі «внутрішньоукраїнським» і додав, що «Мінськ-2» залишається головним документом для його врегулювання.

Рада безпеки ООН 17 лютого 2015 року одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку Мінських угод і комплексу заходів із їхнього виконання. З цього моменту так званий «Мінськ-2» став міжнародним правовим актом, обов’язковим для виконання всіма суб’єктами міжнародного права. У резолюції йдеться, що конфлікт на Донбасі може бути розв’язаний лише в мирний спосіб.

Мінські домовленості визначають, що вибори на окупованій частині Донбасі мають відбутися відповідно до українського законодавства і норм ОБСЄ.

Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців».