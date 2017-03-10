Раніше відведене в зоні АТО озброєння повертається на передову – СММ ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ повідомив, що важке озброєння не лише не відведено від лінії зіткнення на Донбасі, але й раніше відведене важке озброєння повертається на передові позиції. Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю.

«За минулий тиждень ми зафіксували наявність уздовж лінії розмежування 69 одиниць не відведеного важкого озброєння: 47 одиниць – на непідконтрольних офіційному Києву територіях, 22 – на підконтрольних», – сказав Гуґ.

Він заявив про «стабільну тенденцію» сторонами конфлікту не відводити важке озброєння та повертати вже відведене на позиції.

СММ ОБСЄ і далі наражається на перешкоди в доступі до місць відведення, додав він.

Він зазначив, що за тиждень спостерігачів 31 раз обмежували в пересуванні: 9 разів на підконтрольних Києву територіях, 22 – на непідконтрольних.

Гуґ також уточнив, що кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих місією, минулого тижня збільшилася більш ніж удвічі, якщо порівнювати з позаминулим тижнем.

«Якщо порівнювати з позаминулим тижнем, кількість зафіксованих випадків застосування забороненого озброєння минулого тижня зросла на 230%», – сказав він.

На початку лютого Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння від лінії розмежування.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.