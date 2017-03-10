Суд розпочав розгляд оскарження запобіжного заходу фігурантам справи про викрадення депутата Гончаренка

10 березня в Апеляційному суді Одеської області почали розглядати оскарження обраної міри запобіжного заходу – арешту на 2 місяці – підозрюваним в спробі викрадення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка. Йдеться про депутата Лиманської райради Одещини Олександра Кушнарьова та військовослужбовця у відставці Анатолія Слободяника.

Оскільки в справі з’явилися матеріали так званих «негласних слідчих дій», які проводила Служба безпеки України разом з прокуратурою, суддівська колегія Апеляційного суду Одеської області ухвалила рішення перенести розгляд апеляційної скарги. На наступному судовому засіданні матеріали на майже 70 аркушах, які в кримінальному провадженні представила сторона обвинувачення, вивчатимуть захисники і підозрювані.

Депутата райради від «Опозиційного блоку» з Одещини Олександра Кушнарьова, який є батьком загиблого 2 травня 2014 року в Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі «антимайданівця» Геннадія Кушнарьова, і голову обласної Спілки ветеранів силових структур Анатолія Слободянника Приморський районний суд Одеси 25 лютого заарештував на два місяці без права на заставу. Попередньо було встановлено, що вони є замовниками викрадення народного депутата Олексія Гончаренка.

На судовому засіданні в Апеляційному суді Одеської області були присутні так звані «активісти Куликового поля». Вони підтримували Кушнарьова і Слободяника. Прийшли також представники одеської «Самооборони». Час від часу опоненти сперечалися, але до відкритої сутички не дійшло.

23 лютого правоохоронні органи повідомили про викрадення народного депутата від БПП Олексія Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі повідомили, що він перебуває у «безпечному місці».

Пізніше сам Гончаренко заявив, що знадобилося інсценування його викрадення, щоб поліція змогла впіймати осіб, які хотіли це зробити насправді.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що викрадення Гончаренка готували для помсти за події 2 травня 2014 року в Одесі.

Наступне засідання щодо апеляційної скарги Анатолія Слободяника відбудеться 15 березня, Олександра Кушнарьова – 20 березня.